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«Бавария» установила клубный антирекорд в гостевых матчах Лиги чемпионов

«Бавария» установила клубный антирекорд в гостевых матчах Лиги чемпионов
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После матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» мюнхенская «Бавария» установила клубный антирекорд, проиграв три матча подряд на выезде впервые в рамках главного европейского соревнования. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twittter).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

Напомним, встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания) завершилась уверенной победой каталонцев со счётом 4:1. Ранее мюнхенцы проиграли в гостях «Астон Вилле» (0:1), а также в рамках полуфинала прошлого розыгрыша турнира «Реалу» в Мадриде (1:2).

На данный момент «Бавария» сыграла три игры в Лиге чемпионов. Мюнхенцы имеют в своём активе три очка и занимают 24-е место.

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