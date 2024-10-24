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Гвардиола отреагировал на акробатический гол Холанда в матче «Манчестер Сити» — «Спарта»

Гвардиола отреагировал на акробатический гол Холанда в матче «Манчестер Сити» — «Спарта»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голе норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спартой» (5:0). Напомним, на 58-й минуте матча форвард в невероятном прыжке, из противохода, подняв ногу очень высоко, сумел пробить сверху вниз — мяч ударился о газон и залетел в ближний угол.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3'     2:0 Холанд – 58'     3:0 Стоунз – 64'     4:0 Холанд – 68'     5:0 Нунес – 88'    

«Это невероятно. Он [Холанд] такой высокий — и такой пластичный! Помню его похожий гол за дортмундскую «Боруссию». Не знаю, какой лучше!» — приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне на счету Холанда 16 матчей за клуб и сборную, в которых он отличился 16 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 млн.

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