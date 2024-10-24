Гвардиола отреагировал на акробатический гол Холанда в матче «Манчестер Сити» — «Спарта»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голе норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спартой» (5:0). Напомним, на 58-й минуте матча форвард в невероятном прыжке, из противохода, подняв ногу очень высоко, сумел пробить сверху вниз — мяч ударился о газон и залетел в ближний угол.

«Это невероятно. Он [Холанд] такой высокий — и такой пластичный! Помню его похожий гол за дортмундскую «Боруссию». Не знаю, какой лучше!» — приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне на счету Холанда 16 матчей за клуб и сборную, в которых он отличился 16 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 млн.

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Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: