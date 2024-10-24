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Тренер «Баварии» объяснил четверную замену в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Тренер «Баварии» объяснил четверную замену в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Баварии Венсан Компани объяснил, почему принял решение заменить четырёх игроков в середине второго тайма матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Мы выпустили много игроков, потому что нам нужна была свежесть. Это обычное дело — менять четырёх игроков, когда вы проигрываете. Разница в счёте была большой в тот момент, поэтому нам нужна была новая энергия. Мы хотели привнести в игру другую динамику», — приводит слова Компани Bulinews.

На 60-й минуте матча Компани заменил Жоау Пальинью, Майкла Олисе, Сержа Гнабри и Томаса Мюллера. Вместо них вышли Джамал Мусиала, Леон Горецка, Кингсли Коман и Лерой Зане.

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