Тренер «Баварии» объяснил четверную замену в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии Венсан Компани объяснил, почему принял решение заменить четырёх игроков в середине второго тайма матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

«Мы выпустили много игроков, потому что нам нужна была свежесть. Это обычное дело — менять четырёх игроков, когда вы проигрываете. Разница в счёте была большой в тот момент, поэтому нам нужна была новая энергия. Мы хотели привнести в игру другую динамику», — приводит слова Компани Bulinews.

На 60-й минуте матча Компани заменил Жоау Пальинью, Майкла Олисе, Сержа Гнабри и Томаса Мюллера. Вместо них вышли Джамал Мусиала, Леон Горецка, Кингсли Коман и Лерой Зане.

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