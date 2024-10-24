«Атлетико» установил клубный антирекорд ЛЧ после неожиданного поражения от «Лилля»

23 октября завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль». «Атлетико» проиграл в матче, который проходил на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания), со счётом 1:3. Таким образом, мадридский клуб пропустил семь голов за два последних матча розыгрыша главного европейского соревнования.

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), «Атлетико» Мадрид впервые за всю историю участия в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов пропустил столько голов двух матчах подряд в одном сезоне.

После трёх сыгранных матчей «Атлетико» набрал три очка и располагается на 26-й строчке в турнирной таблице. «Лилль» имеет в своём активе шесть очков и находится на 12-м месте.

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