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«Атлетико» установил клубный антирекорд ЛЧ после неожиданного поражения от «Лилля»

«Атлетико» установил клубный антирекорд ЛЧ после неожиданного поражения от «Лилля»
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23 октября завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль». «Атлетико» проиграл в матче, который проходил на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания), со счётом 1:3. Таким образом, мадридский клуб пропустил семь голов за два последних матча розыгрыша главного европейского соревнования.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Альварес – 8'     1:1 Жегрова – 61'     1:2 Дэвид – 74'     1:3 Дэвид – 89'    

Как сообщает Mister Chip в соцсети X (ранее Twitter), «Атлетико» Мадрид впервые за всю историю участия в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов пропустил столько голов двух матчах подряд в одном сезоне.

После трёх сыгранных матчей «Атлетико» набрал три очка и располагается на 26-й строчке в турнирной таблице. «Лилль» имеет в своём активе шесть очков и находится на 12-м месте.

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