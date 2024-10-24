«Лилль» стал третьей командой в истории ЛЧ, побеждавшей «Реал» и «Атлетико» в одном сезоне

23 октября завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль». «Лилль» одержал гостевую победу в матче со счётом 3:1. Таким образом, французская команда стала третьей в истории главного еврокубкового соревнования, которая побеждала оба мадридских гранда — «Реал» и «Атлетико» в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta Sport, ранее это удавалось лишь двум клубам: «Челси» в сезоне-2020/2021 и «Манчестер Сити» в сезоне-2021/2022.
После трёх сыгранных матчей «Лилль» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Атлетико» имеет в своём активе три очка и находится на 26-м месте.
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