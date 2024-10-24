Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» стал третьей командой в истории ЛЧ, побеждавшей «Реал» и «Атлетико» в одном сезоне

«Лилль» стал третьей командой в истории ЛЧ, побеждавшей «Реал» и «Атлетико» в одном сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

23 октября завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль». «Лилль» одержал гостевую победу в матче со счётом 3:1. Таким образом, французская команда стала третьей в истории главного еврокубкового соревнования, которая побеждала оба мадридских гранда — «Реал» и «Атлетико» в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Альварес – 8'     1:1 Жегрова – 61'     1:2 Дэвид – 74'     1:3 Дэвид – 89'    

Как сообщает Opta Sport, ранее это удавалось лишь двум клубам: «Челси» в сезоне-2020/2021 и «Манчестер Сити» в сезоне-2021/2022.

После трёх сыгранных матчей «Лилль» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Атлетико» имеет в своём активе три очка и находится на 26-м месте.

Материалы по теме
«Атлетико» установил клубный антирекорд ЛЧ после неожиданного поражения от «Лилля»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android