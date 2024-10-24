Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в игре с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе в матче с бывшей командой — «Баварией» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча завершилась разгрмоной победой каталонцев со счётом 4:1. Левандовски забил один мяч своей команды.

«Это определённо особенная победа, и я не буду этого скрывать. Я подошёл к этой игре немного иначе, чем 2 года назад, потому что теперь я провёл больше времени в «Барселоне». Был уверен, что сегодня мы сыграем хорошую игру и одержим победу. Перед матчем я ожидал, что выиграем со счётом 3:1.

Физически я не чувствую никаких изменений, и это самое важное. Когда я смотрю на молодых игроков, они придают мне дополнительную энергию, не буду это скрывать. Я себя хорошо чувствую. Независимо от того, забью ли я два или три гола в игре, это не так важно в конечном итоге. Самое главное — чтобы мои голы приносили победы команде, и именно это для меня является приоритетом», — приводит слова Левандовски Barca Universal.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 23-м месте.

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