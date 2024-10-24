Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в игре с «Баварией»

Левандовски прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в игре с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе в матче с бывшей командой — «Баварией» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча завершилась разгрмоной победой каталонцев со счётом 4:1. Левандовски забил один мяч своей команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Это определённо особенная победа, и я не буду этого скрывать. Я подошёл к этой игре немного иначе, чем 2 года назад, потому что теперь я провёл больше времени в «Барселоне». Был уверен, что сегодня мы сыграем хорошую игру и одержим победу. Перед матчем я ожидал, что выиграем со счётом 3:1.

Физически я не чувствую никаких изменений, и это самое важное. Когда я смотрю на молодых игроков, они придают мне дополнительную энергию, не буду это скрывать. Я себя хорошо чувствую. Независимо от того, забью ли я два или три гола в игре, это не так важно в конечном итоге. Самое главное — чтобы мои голы приносили победы команде, и именно это для меня является приоритетом», — приводит слова Левандовски Barca Universal.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 23-м месте.

Материалы по теме
Ямаль: «Барселоне» было важно выиграть со счётом 4:1 у такого соперника, как «Бавария»

Известные дети спортсменов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android