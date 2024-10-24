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Эрлинг Холанд догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов, проведя на 50 матчей меньше

Эрлинг Холанд догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов, проведя на 50 матчей меньше
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 44 гола в Лиге чемпионов и вышел на 16-е место в списке бомбардиров главного европейского турнира. Напомним, норвежец отличился дублем в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (5:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3'     2:0 Холанд – 58'     3:0 Стоунз – 64'     4:0 Холанд – 68'     5:0 Нунес – 88'    

Как сообщает Squawka, 24-летний норвежский форвард догнал по этому показателю известного ивуарийского форварда Дидье Дрогба (44). Однако норвежец провёл всего 42 игры в турнире. Экс-форвард «Челси», в свою очередь, сыграл в Лиге чемпионов в 92 матчах.

В текущем сезоне на счету Холанда 16 матчей за клуб и сборную, в которых он отличился 16 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 млн.

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