«Манчестер Сити» побил рекорд «Эспаньола» на турнирах под эгидой УЕФА
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«Манчестер Сити» установил новый рекорд матчей в турнирах УЕФА — 27 игр без поражений. Это превосходит предыдущий рекорд «Эспаньола» в 26 игр, достигнутый в период с 2006 по 2019 год. «Манчестер Сити» в последний раз проигрывал в матче УЕФА мадридскому «Реалу» в мае 2022 года.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3' 2:0 Холанд – 58' 3:0 Стоунз – 64' 4:0 Холанд – 68' 5:0 Нунес – 88'
Напомним, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спарту» со счётом 5:0.
После трёх сыгранных матчей «Манчестер Сити» набрал семь очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче «Манчестер Сити» встретится со «Спортингом».
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