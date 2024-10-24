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«Манчестер Сити» побил рекорд «Эспаньола» на турнирах под эгидой УЕФА

«Манчестер Сити» побил рекорд «Эспаньола» на турнирах под эгидой УЕФА
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«Манчестер Сити» установил новый рекорд матчей в турнирах УЕФА — 27 игр без поражений. Это превосходит предыдущий рекорд «Эспаньола» в 26 игр, достигнутый в период с 2006 по 2019 год. «Манчестер Сити» в последний раз проигрывал в матче УЕФА мадридскому «Реалу» в мае 2022 года.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3'     2:0 Холанд – 58'     3:0 Стоунз – 64'     4:0 Холанд – 68'     5:0 Нунес – 88'    

Напомним, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спарту» со счётом 5:0.

После трёх сыгранных матчей «Манчестер Сити» набрал семь очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче «Манчестер Сити» встретится со «Спортингом».

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