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Тренер «Баварии» Компани назвал причину разгромного поражения в матче с «Барселоной»

Тренер «Баварии» Компани назвал причину разгромного поражения в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани объяснил разгромное поражение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Самый простой анализ показывает, что такой контроль мяча, который у нас был в матче, нужно было использовать, чтобы перехватить инициативу у соперника. Мы создали несколько моментов, продвигаясь вперёд, но за 90 минут так и не смогли завладеть инициативой. В итоге, когда у соперника выходило, а у нас — нет, нас наказывали за отсутствие должного контроля», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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