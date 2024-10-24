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«Ливерпуль» установил клубный рекорд после матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» установил клубный рекорд после матча Лиги чемпионов
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«Ливерпуль» впервые в истории клуба выиграл первые шесть выездных матчей за сезон, а также стал первой командой Английской Премьер-лиги, добившейся этого после «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018, сообщает
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Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Нуньес – 27'    

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 1:0. Команда Арне Слота выиграла все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. Возглавляет таблицу «Астон Вилла».

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Байером». Матч состоится 5 ноября.

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