Тренер «Баварии» Компани назвал лучшую команду Европы после поражения от «Барселоны»
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поздравил «Барселону» с победой после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась разгромной победой каталонцев со счётом 4:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1' 1:1 Кейн – 18' 2:1 Левандовски – 36' 3:1 Рафинья – 45' 4:1 Рафинья – 56'
«Поздравляю «Барселону». Это лучшая команда в Европе сейчас, так что это не удивительно, что результат получился таковым», — приводит слова Компани журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.
Материалы по теме
Самые скандальные футболисты в истории:
Комментарии
- 24 октября 2024
-
05:57
-
05:30
-
04:57
-
04:36
-
04:18
-
04:10
-
03:52
-
03:50
-
03:40
-
03:35
-
03:12
-
03:02
-
02:59
-
02:50
-
02:36
-
02:19
-
02:12
-
01:55
-
01:42
-
01:33
-
01:29
-
01:18
-
00:43
-
00:38
-
00:31
-
00:27
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:07
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 23 октября 2024
-
23:55
-
23:53