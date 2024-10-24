Тренер «Баварии» Компани назвал лучшую команду Европы после поражения от «Барселоны»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поздравил «Барселону» с победой после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась разгромной победой каталонцев со счётом 4:1.

«Поздравляю «Барселону». Это лучшая команда в Европе сейчас, так что это не удивительно, что результат получился таковым», — приводит слова Компани журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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