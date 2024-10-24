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Тренер «Баварии» Компани назвал лучшую команду Европы после поражения от «Барселоны»

Тренер «Баварии» Компани назвал лучшую команду Европы после поражения от «Барселоны»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поздравил «Барселону» с победой после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась разгромной победой каталонцев со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Поздравляю «Барселону». Это лучшая команда в Европе сейчас, так что это не удивительно, что результат получился таковым», — приводит слова Компани журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

После трёх сыгранных матчей «Барселона» набрала шесть очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Бавария» имеет в своём активе три очка и находится на 24-м месте.

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