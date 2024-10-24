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«Ливерпуль» небрежно владел мячом». Ван Дейк – о матче с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» небрежно владел мячом». Ван Дейк – о матче с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Нуньес – 27'    

«Мы контролировали игру в течение 70 минут, после этого они создали некоторый импульс, в основном из-за наших ошибок. Мы небрежно владели мячом. Они хотели, чтобы мы теряли мяч на открытом пространстве, и им удалось создать несколько моментов. Это была, отчасти, наша собственная вина», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Команда Арне Слота выиграла все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. Возглавляет таблицу «Астон Вилла».

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