Виктор Онопко прокомментировал результат «Ростова» в матче Кубка России с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Виктор Онопко дал комментарий по итогам домашнего матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 8:7 пен.). Главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин пропустил эту игру из-за дисквалификации.

«Эта игра имела большой смысл и очень была важна для команды, для футболистов. Да, может быть, с точки зрения турнирной таблицы она ничего не решала, но это очень важная игра для каждого футболиста и для нас. И для болельщиков тоже — собрали большой стадион, пришли поболеть за нас больше 20 тысяч. Много футболистов вышло, которые играют за „Ростов-2“, неосновные игроки, и сыграли очень хорошо. Я считаю, что игра была очень хорошей, особенно второй тайм, даже у нас было большое преимущество во втором тайме — но, к сожалению, недотерпели, пропустили с аута на 93-й минуте. Пенальти, как говорится — это лотерея, всё может произойти, и соперник не забивал, и мы не забили», — приводит слова Онопко пресс-служба «Ростова».

Матч «Ростов» — «Локомотив» не имел турнирного значения — обе команды заранее обеспечили себе выход в верхнюю сетку плей-офф Кубка России со второго и первого места в группе соответственно. В первом тайме команды обменялись голами Алексея Батракова с пенальти и Ивана Комарова, в добавленное время второго тайма «Ростов» вышел вперёд на 90+3-й минуте добиванием Алексея Сутормина, но пропустил ответный мяч Владислава Сарвели на 90+6-й минуте. В затяжной серии пенальти команды нанесли по 10 ударов.

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