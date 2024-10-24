Онопко высказался о неудачной «паненке» Щетинина в серии пенальти «Ростов» — «Локомотив»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Виктор Онопко прокомментировал неудачный удар полузащитника Кирилла Щетинина «паненкой» в серии пенальти домашнего матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 8:7 пен.).

— Исполнение пенальти Кириллом Щетининым — это от нервов произошло или это безрассудство какое-то? Зная, что пенальти решающий и может принести победу, сделать вот так?

— Как говорится, в голову не залезешь футболисту, он принимает сам решения в такие моменты. Можно с бровки что-то подсказывать, и то — что-то доходит, что-то не доходит. А когда футболист принимает сам решение, не только по пенальти, но и вообще по ходу игры, бить, не бить, подавать, не подавать, обводить — тяжело сказать. Это надо, наверное, у него спросить, почему он принял такое решение, пробить так.

— Сейчас в раздевалке не было об этом разговора по горячим следам?

— Нет, не было разговора. Понятно, что все мы зашли немного расстроенные. Обидно сыграть такую игру и упустить победу — я считаю, заслуженно мы должны были сегодня выигрывать, — приводит слова Онопко пресс-служба «Ростова».

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин исполнял пенальти в восьмой сессии ударов при счёте в серии 6:6 и пробил «паненкой», после чего мяч легко забрал голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин. Удар Щетинина мог принести жёлто-синим победу в серии.

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