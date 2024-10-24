Сын Пеле назвал футболиста, который должен получить «Золотой мяч»

Джошуа Насименто, сын прославленного бразильского футболиста Пеле, высказался о борьбе за «Золотой мяч», назвав игрока, который должен получить эту награду.

«Винисиус прекрасно знает о вкладе в историю футбола, который оставил мой отец. Я бы хотел, чтобы Вини выиграл «Золотой мяч», ведь приз уже давно не доставался бразильцам», — приводит слова Насименто испанское издание El Larguero.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме Лука Модрич назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Самые скандальные футболисты в истории: