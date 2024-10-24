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Холанд остановился в шаге от повторения достижения ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Холанд остановился в шаге от повторения достижения ван Нистелроя в Лиге чемпионов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 21 гол в Лиге чемпионов за «горожан», сыграв в 23 матчах. Таким образом, норвежец не смог повторить рекорд Руда ван Нистелроя по меньшему количеству матчей, затраченных на 20 голов за одну команду в рамках главного еврокубкового турнира. Напомним, норвежец отметился дублем в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (5:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Фоден – 3'     2:0 Холанд – 58'     3:0 Стоунз – 64'     4:0 Холанд – 68'     5:0 Нунес – 88'    

Как сообщает Opta, нидерландский футболист забил 20 мячей за «Манчестер Юнайтед» всего за 21 игру. Отметим, что норвежец стал вторым в этом рейтинге.

В текущем сезоне на счету Холанда 16 матчей за клуб и сборную, в которых он отметился 16 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 млн.

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