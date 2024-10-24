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Генич отреагировал на победный гол «Пари НН» ударом со штрафного в игре с «Краснодаром»

Генич отреагировал на победный гол «Пари НН» ударом со штрафного в игре с «Краснодаром»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победном голе защитника «Пари Нижний Новгород» Свена Карича на 90+3-й минуте прямым ударом со штрафного в матче 6-го тура Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

«Тоже так умею. Только с правой», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков. «Пари НН» находится на последнем месте, заработав четыре очка.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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