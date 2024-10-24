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«Тренер, который однажды поверил в меня». Акинфеев поздравил Чанова с днём рождения

«Тренер, который однажды поверил в меня». Акинфеев поздравил Чанова с днём рождения
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38-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал поздравление с днём рождения для бывшего тренера вратарей красно-синих Вячеслава Чанова, под руководством которого начинал профессиональную карьеру.

«Сегодня (23 октября. — Прим. „Чемпионата“) день рождения у Вячеслава Викторовича Чанова — великого человека, который сыграл исключительную роль в моём становлении как футболиста и личности; тренера, который однажды поверил в меня и помог войти из молодёжного футбола во взрослый. С тех пор мы идём вместе по жизни.
Вячеслав Викторович, главное — будьте здоровы!!! А мы всегда рядом и во всём поддержим», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

23 октября 2024 года Вячеславу Чанову исполнилось 73 года. С 1995 года по 2014 год специалист работал в ЦСКА на должности тренера вратарей.

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