«Тренер, который однажды поверил в меня». Акинфеев поздравил Чанова с днём рождения

38-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал поздравление с днём рождения для бывшего тренера вратарей красно-синих Вячеслава Чанова, под руководством которого начинал профессиональную карьеру.

«Сегодня (23 октября. — Прим. „Чемпионата“) день рождения у Вячеслава Викторовича Чанова — великого человека, который сыграл исключительную роль в моём становлении как футболиста и личности; тренера, который однажды поверил в меня и помог войти из молодёжного футбола во взрослый. С тех пор мы идём вместе по жизни.

Вячеслав Викторович, главное — будьте здоровы!!! А мы всегда рядом и во всём поддержим», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

23 октября 2024 года Вячеславу Чанову исполнилось 73 года. С 1995 года по 2014 год специалист работал в ЦСКА на должности тренера вратарей.

Видео: Символическая сборная СССР от IFFHS