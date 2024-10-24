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Радимов объяснил победу «Пари НН» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Радимов объяснил победу «Пари НН» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о победе «Пари Нижний Новгород» в матче 6-го тура Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

«Пари НН» показал сегодня качество футбола, несмотря на то что у них на выходных матч со «Спартаком». Победа была им необходима в игре с «Краснодаром», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победный мяч нижегородцев в компенсированное ко второму тайму время оформил защитник Свен Карич, забивший прямым ударом со штрафного.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков. «Пари НН» находится на последнем месте, имея в своём активе всего четыре очка.

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