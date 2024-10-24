Радимов назвал фаворита матча между «Спартаком» и «Пари НН»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и командой «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 27 октября в 14:15 мск.

«Я считаю «Пари НН» большим фаворитом в игре против «Спартака», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.

После 12 сыгранных матчей в РПЛ «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Спартак», в свою очередь, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей.

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