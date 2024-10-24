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24 октября главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты Кубка России, теннис, НХЛ, НБА, Александр Овечкин

«Барселона» разгромила «Баварию», Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки. Главное к утру
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«Барселона» крупно обыграла «Баварию» во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, гол российского форварда Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Манчестер Сити» установил новый рекорд Лиги чемпионов по самой продолжительной беспроигрышной серии в истории турнира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» разгромила «Баварию» в матче Лиги чемпионов.
  2. Два очка Мичкова не помогли «Филадельфии» победить «Вашингтон», у Овечкина — гол.
  3. «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён.
  4. Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.
  5. Гол Карича на 90+3-й минуте помог «Пари НН» одержать победу над «Краснодаром» в КР.
  6. ХК ЦСКА разгромил «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений.
  7. Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Базеле, не испытав проблем в матче с Табило.
  8. «Локомотив» обыграл по пенальти «Ростов» в матче Кубка России.
  9. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
  10. Хет-трик Плотникова помог СКА разгромить «Куньлунь» со счётом 8:0.
  11. Игрок «Зенита» Артур был предложен двум бразильским командам — источник.
  12. «Ливерпуль» установил клубный рекорд после матча Лиги чемпионов.
  13. Определились пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
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