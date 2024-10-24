«Барселона» разгромила «Баварию», Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки. Главное к утру

«Барселона» крупно обыграла «Баварию» во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, гол российского форварда Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Манчестер Сити» установил новый рекорд Лиги чемпионов по самой продолжительной беспроигрышной серии в истории турнира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».