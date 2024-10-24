«Барселона» разгромила «Баварию», Овечкин стал ближе к рекорду Гретцки. Главное к утру
«Барселона» крупно обыграла «Баварию» во встрече 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, гол российского форварда Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Манчестер Сити» установил новый рекорд Лиги чемпионов по самой продолжительной беспроигрышной серии в истории турнира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» разгромила «Баварию» в матче Лиги чемпионов.
- Два очка Мичкова не помогли «Филадельфии» победить «Вашингтон», у Овечкина — гол.
- «Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов всех времён.
- Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.
- Гол Карича на 90+3-й минуте помог «Пари НН» одержать победу над «Краснодаром» в КР.
- ХК ЦСКА разгромил «Амур» и прервал четырёхматчевую серию поражений.
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