Радимов прокомментировал назначение Гончаренко в «Пари НН»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о назначении главным тренером «Пари Нижний Новгород» российского специалиста Виктора Гончаренко.

«В интервью игроки «Пари НН» говорили, что с Гончаренко работали над атакующими действиями. Думаю, что это нужно налаживать — одной игрой в обороне ты не справишься: одно очко дают за ничью и три за победу.

Мне кажется, что Гончаренко начал с правильной истории, он ещё добавит в стандартах, чем он славится. Постепенно если команда будет набирать очки, то выйдет в другое русло. Здесь и психологически нужно поработать. И сам Гончаренко попал в необычную для себя историю. Раньше он боролся за высокие места. С «Уралом» в прошлом сезоне он даже был на первом месте, но вылетел.

И самому Гончаренко приходится начинать с нуля. Опираясь на опытных футболистов, у него всё получится», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче под руководством Гончаренко «Пари Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1 в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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