Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ягеллония Белосток — Петрокуб. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС положительно оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на турниры

В РФС положительно оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на турниры
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах с УЕФА о возвращении российских клубов и сборной на международные соревнования. Ранее стало известно, что встреча генеральных секретарей и президентов федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этому вопросу прошла в сентябре.

— Встреча с УЕФА? Я никакими итогами не могу поделиться. Такая договорённость была на этом собрании между руководством УЕФА и всеми руководителями национальных ассоциаций.

— Положительно оцениваете эти переговоры или нет?
— Я оцениваю положительно.

— А когда мы увидим результаты?
— Сложно сказать.

Со стороны УЕФА к нам доверие есть?
— Да, есть, — приводит слова Митрофанова «РБК-Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Материалы по теме
Митрофанов — о целях РФС на 2025 год: хотим играть в России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android