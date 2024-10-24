В РФС положительно оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на турниры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах с УЕФА о возвращении российских клубов и сборной на международные соревнования. Ранее стало известно, что встреча генеральных секретарей и президентов федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этому вопросу прошла в сентябре.

— Встреча с УЕФА? Я никакими итогами не могу поделиться. Такая договорённость была на этом собрании между руководством УЕФА и всеми руководителями национальных ассоциаций.

— Положительно оцениваете эти переговоры или нет?

— Я оцениваю положительно.

— А когда мы увидим результаты?

— Сложно сказать.

— Со стороны УЕФА к нам доверие есть?

— Да, есть, — приводит слова Митрофанова «РБК-Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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