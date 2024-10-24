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Евгений Ловчев раскритиковал Кирилла Щетинина за неудачную паненку в серии пенальти Ростов — Локомотив в Кубке России

«А тренера увольняют потом». Ловчев распёк Щетинина за сорванный решающий удар «паненкой»
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Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался о решении полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина исполнить решающий пенальти в послематчевой серии домашней игры 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 7:8 пен.) в стиле чешского футболиста 70-80-х годов Антонина Паненки.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
7 : 8
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 17'     1:1 Комаров – 19'     2:1 Сутормин – 90+3'     2:2 Сарвели – 90+6'    

«Все мы знаем Паненку. Это же мастер исполнял. Он видел, что вратарь улетел в угол, и подсёк этот мяч, а тут стоит вратарь и ждёт: «Давай мне сюда». Чего он исполнял? Я вообще не знаю. А тренера увольняют потом. Матч ничего не решал? Зритель пришёл, заплатил деньги. Ты играешь за эту команду. Решает здесь и сейчас одно — забить гол сопернику», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

При счёте 6:6 в послематчевой серии пенальти и ударе в запасе у «Ростова» хавбек жёлто-синих Кирилл Щетинин исполнил «паненкой» 11-метровый, который мог принести его команде победу в серии. Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин легко забрал мяч, серию в итоге выиграли гости со счётом 8:7.

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