«А тренера увольняют потом». Ловчев распёк Щетинина за сорванный решающий удар «паненкой»

Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался о решении полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина исполнить решающий пенальти в послематчевой серии домашней игры 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 7:8 пен.) в стиле чешского футболиста 70-80-х годов Антонина Паненки.

«Все мы знаем Паненку. Это же мастер исполнял. Он видел, что вратарь улетел в угол, и подсёк этот мяч, а тут стоит вратарь и ждёт: «Давай мне сюда». Чего он исполнял? Я вообще не знаю. А тренера увольняют потом. Матч ничего не решал? Зритель пришёл, заплатил деньги. Ты играешь за эту команду. Решает здесь и сейчас одно — забить гол сопернику», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

При счёте 6:6 в послематчевой серии пенальти и ударе в запасе у «Ростова» хавбек жёлто-синих Кирилл Щетинин исполнил «паненкой» 11-метровый, который мог принести его команде победу в серии. Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин легко забрал мяч, серию в итоге выиграли гости со счётом 8:7.

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