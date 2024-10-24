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Владислав Радимов прокомментировал расклад сил в парах 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Владислав Радимов прокомментировал расклад сил в парах 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил состав четвертьфинальных пар верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

«Зенит» — фаворит. «Динамо» — «Локомотив» и «Спартак» — «Ростов» — непредсказуемые пары. «Рубин» — ЦСКА — всё же ЦСКА на 60%», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам матчей 6-го тура группового этапа Кубка России 23 октября стало известно, что петербургский «Зенит» сыграет в 1/4 финала Пути РПЛ с грозненским «Ахматом», а московский ЦСКА — с казанским «Рубином». Ранее определились четвертьфинальные пары «Спартак» — «Ростов» и «Динамо» (Москва) — «Локомотив».

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