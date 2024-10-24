«Ливерпуль» обновил собственный клубный рекорд всех времён

Английский «Ливерпуль» впервые в истории клуба выиграл первые 11 матчей сезона из 12 во всех турнирах. Напомним, в игре 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 мерсисайдский клуб обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:0.

Как сообщает Squawka, «Ливерпуль» улучшил собственный рекорд, установленный командой в матче 8-го тура АПЛ с «Челси» (2:1). Тогда у мерсисайдцев было 10 побед в 11 матчах сезона.

Отметим, что команда Арне Слота выиграла все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. Кроме того, «Ливерпуль» с 21 очком после восьми матчей лидирует в АПЛ.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года.

Материалы по теме «Ливерпуль» установил клубный рекорд после матча Лиги чемпионов

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа: