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«Ливерпуль» обновил собственный клубный рекорд всех времён

«Ливерпуль» обновил собственный клубный рекорд всех времён
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Английский «Ливерпуль» впервые в истории клуба выиграл первые 11 матчей сезона из 12 во всех турнирах. Напомним, в игре 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 мерсисайдский клуб обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Нуньес – 27'    

Как сообщает Squawka, «Ливерпуль» улучшил собственный рекорд, установленный командой в матче 8-го тура АПЛ с «Челси» (2:1). Тогда у мерсисайдцев было 10 побед в 11 матчах сезона.

Отметим, что команда Арне Слота выиграла все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. Кроме того, «Ливерпуль» с 21 очком после восьми матчей лидирует в АПЛ.

45-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года.

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