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19:45 Мск
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Расписание матчей Кубка России 24 октября

Расписание матчей Кубка России 24 октября
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Сегодня, 24 октября, пройдёт заключительный матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Расписание матчей Кубка России 24 октября (время — московское):

19:00. «Крылья Советов» – «Динамо» Москва.

Турнирную таблицу группы А Пути РПЛ возглавил московский «Спартак», в квартете В первое место обеспечил себе столичный «Локомотив», в группе С первым стал московский ЦСКА, в квартете D — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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