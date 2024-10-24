Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 24 октября

Сегодня, 24 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 24 октября (время — московское):

19:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Аякс» (Нидерланды)

19:45. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Юнион» (Бельгия)

19:45. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Реал Сосьедад» (Испания)

19:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Ницца» (Франция)

19:45. ПАОК (Греция) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

19:45. «Айнтрахт» Ф (Германия) – РФШ (Латвия)

19:45. «Рома» (Италия) – «Динамо» Киев (Украина)

22:00. «Андерлехт» (Бельгия) – «Лудогорец» (Болгария)

22:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Лацио» (Италия)

22:00. Атлетик Бильбао (Испания) – «Славия» (Чехия)

22:00. «Мальмё» (Швеция) – «Олимпиакос» (Греция)

22:00. «Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)

22:00. «Фенербахче» (Турция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды)

22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Стяуа» (Румыния)

22:00. «Порту» (Португалия) – «Хоффенхайм» (Германия)

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.