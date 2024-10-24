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19:00 Мск
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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 24 октября

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 24 октября
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Сегодня, 24 октября, пройдут матчи 2-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 24 октября (время — московское):

17:30. «Викингур» Р (Исландия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия)
19:45. «Целе» (Словения) – «Истанбул Башакшехир» (Турция)
19:45. «Ларн» (Северная Ирландия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
19:45. «Ягеллония» (Польша) – «Петрокуб» (Молдавия)
19:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Челси» (Англия)
19:45. «Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Фиорентина» (Италия)
19:45. «Хартс» (Шотландия) – «Омония» (Кипр)
19:45. «Рапид» В (Австрия) – «Ноа» (Армения)
19:45. АПОЭЛ (Кипр) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина)
19:45. «Юргорден» (Швеция) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)
19:45. «Гент» (Бельгия) – «Мольде» (Норвегия)
22:00. «Пафос» (Кипр) – «Хайденхайм» (Германия)
22:00. ТСЦ (Сербия) – «Легия» (Польша)
22:00. «Млада-Болеслав» (Чехия) – «Лугано» (Швейцария)
22:00. ТНС (Уэльс) – «Астана» (Казахстан)
22:00. «Олимпия» Л (Словения) – ЛАСК (Австрия)
22:00. ХИК (Финляндия) – «Динамо» Минск (Беларусь)
22:00. «Бетис» (Испания) – «Копенгаген» (Дания)

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