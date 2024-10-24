Тренер «РБ Лейпциг» Розе: «Ливерпуль» забил нам практически первым ударом

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе подвёл итоги матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы пропустили гол, когда у «Ливерпуля» возник первый по-настоящему опасный момент. Они забили нам практически первым же ударом. У нас были свои возможности. В конце концов, мы дважды забили, хоть оба гола и были отменены из-за офсайда. Но если вы хотите что-то получить от такой игры, свои моменты нужно реализовывать», — приводит слова Розе онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоялся накануне, 23 октября. Команды играли на стадионе «Лейпциг» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Ливерпуль» одержал победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол забил Дарвин Нуньес, отличившись с передачи нападающего Мохамеда Салаха.