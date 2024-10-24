«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 24 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.