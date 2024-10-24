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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Фенербахче — Манчестер Юнайтед: во сколько начало матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 24 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 3-й тур
24 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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