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Хавбек ЦСКА Пьянич: надеюсь, уже завтра ФИФА вернёт Россию к международным турнирам

Хавбек ЦСКА Пьянич: надеюсь, уже завтра ФИФА вернёт Россию к международным турнирам
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что хотел бы увидеть возвращение сборных России и всех отечественных команд к международным турнирам в ближайшее время.

«Знаете, я надеюсь, что завтра же ФИФА вернёт Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всём мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, надеюсь, что всё закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это моё желание, которое, надеюсь, скоро осуществится», — приводит слова Пьянича «Спорт-экспресс».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

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