«Мы были вознаграждены за старание». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«Всегда приятно приезжать в Краснодар, так как мне многое здесь знакомо. Что касается матча, то мы были вознаграждены за старание, которое продемонстрировали как игроки, так и команда в целом, на протяжении всей игры. С нашей стороны была достаточно качественная оборона, также периодически неплохо действовали в атаке.

Понятно, что «Краснодар» был после матча со «Спартаком». Когда случаются такие игры, это всегда даёт большой эмоциональный выхлоп. Также команда была без Сперцяна, Кордобы, Ленини, Черникова, так что нам было легче. Если вспомнить, то этот вариант «Краснодара» проиграл ЦСКА и «Ахмату». Нисколько не умаляя достоинств футболистов, которые выходили сегодня на поле, но, наверное, основа у «Краснодара» всё же более качественная. Хотя и нельзя не отметить, что без стабильной игровой практики сложно будет любому футболисту. Тем не менее с нашей стороны было много хороших моментов с точки зрения того, что мы обсуждали на тренировках, при игре в обороне и атаке», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».