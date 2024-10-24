Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу в матче Кубка России с «Акроном»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном». Встреча состоялась вчера, 23 октября. «Рубин» выиграл со счётом 1:0.

«Хороший по качеству и по техническому оснащению первый тайм. Во втором тайме было огромное желание быстро играть вперёд и много потерь. Эти моменты немного исказили второй тайм, хотя по игре я не видел, что могут возникнуть сложности. У соперника было два эпизода, когда мы не доигрывали с левой стороны. Сегодня все бились, много мячей выигрывали. В целом претензий нет, заняли второе место в группе, но усложнили себе график. Этот график беспокоит, он тяжёлый, и важно, чтобы никто не болел и не был травмирован. Но от этого никто не застрахован», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».