«Врачи сказали, что конец всему». Михаил Кержаков — о своей травме на тренировке «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о травме, которую получил на тренировке сине-бело-голубых.

— То есть это просто неудачное стечение обстоятельств, просто неудачный приём?

— Ну, и возраст, и накопительный эффект. Потому что, в принципе, движение, которое я сделал, получив травму, я его там тысячу раз сделал. Там был шпагат в прыжке, я просто упал на колено. Но врачи, когда увидели, ещё до оглашения вердикта, когда посмотрели видеозапись, сказали, что всё, конец всему, конец колену. Я говорю: «Нормально всё, ничего страшного».

— У тебя не первая далеко травма?

— Далеко не первая, но, слава богу, у меня до 30−32 не было серьёзных травм, спасибо родителям за хорошую генетику, так сказать. Переломы не считаем, естественно, потому что просто от ударов, — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».