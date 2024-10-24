Виктор Гончаренко высказался о мотивации «Пари НН» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

«У многих ребят, что вышли сегодня на поле, не было достаточной игровой практики, и им хотелось себя проявить. И всегда приятно играть на таком прекрасном стадионе. Даже когда нет турнирной мотивации, всё равно нужно выходить играть в футбол и делать это на максимуме. Тогда футбол за это вознаграждает. Если выходить и думать, скорее бы всё закончилось, это неправильно по отношению к футболу», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».