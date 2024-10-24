Виктор Гончаренко высказался о мотивации «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
Поделиться
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61' 1:1 Олусегун – 89' 1:2 Карич – 90+3'
«У многих ребят, что вышли сегодня на поле, не было достаточной игровой практики, и им хотелось себя проявить. И всегда приятно играть на таком прекрасном стадионе. Даже когда нет турнирной мотивации, всё равно нужно выходить играть в футбол и делать это на максимуме. Тогда футбол за это вознаграждает. Если выходить и думать, скорее бы всё закончилось, это неправильно по отношению к футболу», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2024
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
12:49
-
12:46
-
12:39
-
12:24
-
12:13
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:42
-
11:36
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:19
-
11:14
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:05
-
10:49
-
10:42