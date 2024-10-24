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Виктор Гончаренко высказался о мотивации «Пари НН» в матче с «Краснодаром»

Виктор Гончаренко высказался о мотивации «Пари НН» в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 61'     1:1 Олусегун – 89'     1:2 Карич – 90+3'    

«У многих ребят, что вышли сегодня на поле, не было достаточной игровой практики, и им хотелось себя проявить. И всегда приятно играть на таком прекрасном стадионе. Даже когда нет турнирной мотивации, всё равно нужно выходить играть в футбол и делать это на максимуме. Тогда футбол за это вознаграждает. Если выходить и думать, скорее бы всё закончилось, это неправильно по отношению к футболу», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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