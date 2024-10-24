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Тренер «Ливерпуля» Слот высказался по итогам победного матча с «Лейпцигом»

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался по итогам победного матча с «Лейпцигом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Нуньес – 27'    

«Думаю, мы не очень хорошо начали игру, но после этого мне понравилось всё, что я увидел. Мы были сильнее соперника в центре поля, справлялись с прессингом игроков «Лейпцига», создавали моменты и так далее. Результатом этого стал забитый мяч. Жаль, что один, потому что ближе к концу игры мы начали испытывать проблемы. Хотя к 70-й минуте должны были решить уже всё. Впрочем, для такого уровня это нормально», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоялся накануне, 23 октября. Команды играли на стадионе «Лейпциг» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Ливерпуль» одержал победу в матче со счётом 1:0. Единственный гол забил Дарвин Нуньес, отличившись с передачи нападающего Мохамеда Салаха.

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