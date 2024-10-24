Кержаков — о посещаемости матчей: не руководство «Зенита» придумало Fan ID

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о посещаемости матчей чемпионата России по футболу.

«Если честно, не знаю, по мне, первое, что бросается в глаза, это не только у меня, это наше общее мнение, атмосфера, конечно, поменялась на стадионе. Если сравнить, например, кубковый матч с «Акроном» и матч чемпионата с «Оренбургом», то очень видна разница. Колоссальная.

По работе с болельщиками, условно говоря, всё очень круто. И большой респект «Зениту» за то, что пытаются как-то привлечь и так далее. За это только можно похвалить. Кто бы что там ни говорил, ни написал про кузьмичей, про оплаченных и так далее, надо же людей привлекать и так далее. Тут не руководство «Зенита» придумало Fan ID. Приходится в этих условиях что-то делать», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».