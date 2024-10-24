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Михаил Кержаков: это мой последний год, переподписания с «Зенитом» не будет

Михаил Кержаков: это мой последний год, переподписания с «Зенитом» не будет
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не подпишет новый контракт с санкт-петербургским клубом. Действующее соглашение 37-летнего российского вратаря с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2025 года.

— Что ты думаешь вообще про дальнейшее переподписание, где его можно ожидать теперь?
— Думаю, его не будет больше. Я думаю, это последний год.

— Ну, ты вроде и раньше говорил, что это последний год.
— Ну, тут, наверное, с 99,9%, — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».

Кержаков является воспитанником «Зенита». В 2011 году Михаил перешёл в нижегородскую «Волгу», а в 2015-м вернулся в «Зенит».

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