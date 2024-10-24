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Баринов прыгал на руки к Митрюшкину, вратаря «Ростова» окутал дым. Фото победы «Локо»

Баринов прыгал на руки к Митрюшкину, вратаря «Ростова» окутал дым. Фото победы «Локо»
«Ростов» — «Локомотив»
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23 октября в Ростове-на-Дону в матче 6-ого тура Кубка России в группе B Пути РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Ростовом». Основное время матча завершилось со счётом 2:2, всё решилось в серии пенальти — 8:7 в пользу команды Михаила Галактионова.

Таким образом, красно-зелёные — единственная команда, ни разу не проигравшая на групповом этапе Кубка России в этом сезоне.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Камиллы Кураевой.

«Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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