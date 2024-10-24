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«Я верну деньги за месяц-два». Михаил Кержаков рассказал, как хотел уйти из «Зенита»

«Я верну деньги за месяц-два». Михаил Кержаков рассказал, как хотел уйти из «Зенита»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как хотел покинуть стан сине-бело-голубых.

«У меня так совпало, что был достаточно непростой период в личной жизни, и наложились проблемы, неудачные игры, так сказать. Это всё вместе как бы саккумулировало. И вот в моменте я говорил об этом, мне хотелось прям закончить, я прям разговаривал, позвонил агенту, говорю: «Хочу разорвать контракт».

Это было после «Бетиса». Вот, и был момент, когда Ода (Даниил Одоевский. – Прим «Чемпионата») стал играть, и был кубковой матч с «КАМАЗом», по-моему. И вот в этот день я позвонил агенту перед игрой, говорю: «Слушай, я хочу разорвать контракт». Он говорит: «Подожди, не кипи». Говорю: «Да я не киплю, просто, ну, я не могу, ну, какая-то апатия наступила, и просто мне не хочется ребят подводить как-то». Ну, и должен был играть Ода эту игру, и на разминке он травмирует себе палец, я выхожу и доигрываю сезон. Я, в принципе, и не расстался с этой мыслью, ну, опять же, там был отпуск, там неделя прошла, где-то мне Иваныч (Александр Медведев. – Прим. «Чемпионата») позвонил, мы поговорили.

У меня желания вообще не было, прям вообще, прям хотелось просто… И я так себе сказал, что, блин, ну, там, окей, я вот подпишу сейчас, если вот ничего не поменяется, верну деньги за месяц, за два. Ну, такие мысли были. Вот, а если как-то огонек пойдёт какой-то, то я сделаю правильный выбор. И вот начались сборы, я там первые две недели вообще прям как из-под палки. Никогда не было такого ощущения, прям в жизни не испытывал. Обычно всегда любил ходить на тренировки. Вот, а потом, ну, опять Ода получает красную карточку, И у меня пошло, и очень хороший сезон провёл», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».

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