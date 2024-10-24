Тренер «Зенита» Тимощук поделился впечатлениями от игры «Спартака»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от игры московского «Спартака». Украинский специалист заявил, что в начале сезона ему нравились выступления красно-белых. Однако сейчас команда просела, поэтому ухудшились и результаты.

«Поначалу мне нравились матчи «Спартака». Насколько они играли раскованно, насколько команда бежала, насколько был эмоциональный фон неплохой… Сейчас мы видим, что немного просели в этом направлении. Поэтому не всегда и результаты те, которые ждут болельщики команды, как и место в турнирной таблице», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в таблице РПЛ.