«После второго гола мы уже не оглядывались». Кунде — о матче «Барселоны» с «Баварией»

Защитник испанской «Барселоны» Жюль Кунде высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Барселона» одержала победу со счётом 4:1. В составе испанской команды отличились Рафинья (трижды) и Роберт Левандовски, за «Баварию» забил Гарри Кейн.

«Победить вот так — это здорово. Великолепный вечер Лиги чемпионов с таким сильнейшим соперником, которым является «Бавария». Просто прекрасно! Этот результат добавляет уверенности. Мы всё это выстраивали, но у нас сейчас был первый по-настоящему серьёзный экзамен, и игру мы провели великолепно. После первого гола у нас были некоторые проблемы, зато после второго мы назад уже не оглядывались», — приводит слова Кунде официальный сайт УЕФА.