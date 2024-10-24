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«После второго гола мы уже не оглядывались». Кунде — о матче «Барселоны» с «Баварией»

«После второго гола мы уже не оглядывались». Кунде — о матче «Барселоны» с «Баварией»
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Защитник испанской «Барселоны» Жюль Кунде высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Барселона» одержала победу со счётом 4:1. В составе испанской команды отличились Рафинья (трижды) и Роберт Левандовски, за «Баварию» забил Гарри Кейн.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Рафинья – 1'     1:1 Кейн – 18'     2:1 Левандовски – 36'     3:1 Рафинья – 45'     4:1 Рафинья – 56'    

«Победить вот так — это здорово. Великолепный вечер Лиги чемпионов с таким сильнейшим соперником, которым является «Бавария». Просто прекрасно! Этот результат добавляет уверенности. Мы всё это выстраивали, но у нас сейчас был первый по-настоящему серьёзный экзамен, и игру мы провели великолепно. После первого гола у нас были некоторые проблемы, зато после второго мы назад уже не оглядывались», — приводит слова Кунде официальный сайт УЕФА.

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