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Михаил Кержаков назвал главные плюсы вратарей «Зенита» Латышонка и Адамова

Михаил Кержаков назвал главные плюсы вратарей «Зенита» Латышонка и Адамова
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своих коллегах по амплуа в стане сине-бело-голубых.

— Слушай, про Адамова и Латышонка, в чём каждый из них крут?
— Ну, во-первых, у них у всех хорошая школа, они из «Краснодара». У Женьки большой плюс, у него очень сильная концентрация, фокус очень сильный. Он хорошо играет ногами, у него хорошая реакция. Ну, опять же, я думаю, что первоначально это его фокус. Ден тоже хорошо обучен, у него хорошая антропометрия. Я, в принципе, слышал про него, ещё когда он был в «Краснодаре», что он там считался очень талантливым вратарём, — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».

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