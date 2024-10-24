Сборная России осталась на 34-м месте в новом рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд. Сборная России, как и ранее, занимает 34-е место.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 24 октября:
1. Аргентина — 1883.5.
2. Франция — 1859.85.
3. Испания — 1844.33.
4. Англия — 1807.83.
5. Бразилия — 1784.37.
6. Бельгия — 1761.27.
7. Португалия — 1752.68.
8. Нидерланды — 1748.24.
9. Италия — 1729.4.
10. Колумбия — 1724.37.
…
34. Россия — 1508.73.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В сентябре 2024 года Россия провела один товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).