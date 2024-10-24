Сборная России осталась на 34-м месте в новом рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд. Сборная России, как и ранее, занимает 34-е место.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 24 октября:

1. Аргентина — 1883.5.

2. Франция — 1859.85.

3. Испания — 1844.33.

4. Англия — 1807.83.

5. Бразилия — 1784.37.

6. Бельгия — 1761.27.

7. Португалия — 1752.68.

8. Нидерланды — 1748.24.

9. Италия — 1729.4.

10. Колумбия — 1724.37.

…

34. Россия — 1508.73.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В сентябре 2024 года Россия провела один товарищеский матч с Вьетнамом (3:0).