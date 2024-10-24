Михаил Кержаков высказался об идее стать тренером как брат Александр

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об идее стать тренером по примеру старшего брата Александра.

— Может быть, когда-нибудь мы увидим на поле встречу команд двух братьев, где два брата тренеры, а не футболисты?

— Главным пока тоже не хочу. Объясню почему. Главный тренер зависит очень сильно от руководства. Сегодня ты тренируешь, завтра тебя убрали, тебе нужно искать новое место, ты можешь слоняться по городам, тебе нужно либо брать свою семью, что тоже, по мне, не очень, либо тебе нужно оставлять свою семью в Санкт-Петербурге и по городам на весь месяц. И ни тот, ни другой вариант мне не нравится. Плюс амбиций таких пока у меня нету, мне вот узкая специальность больше моя привлекает, вратарская, — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».

Последним местом работы Александра Кержакова был «Кайрат». Казахстанский клуб российский специалист покинул в начале сентября. До этого Кержаков работал в «Спартаке» из Суботицы, он возглавлял этот клуб с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).