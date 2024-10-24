Игрок «Зенита» Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Думаю, поражение «Локомотива» от «Химок» никак не скажется на нашей подготовке. «Локо» — серьёзный соперник, хорошо идёт в этом году. Мы с «Химками» тоже неудачно сыграли на выезде. Спасибо Зелимхану Бакаеву — помог немножко», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.