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Игрок «Зенита» Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Игрок «Зенита» Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Думаю, поражение «Локомотива» от «Химок» никак не скажется на нашей подготовке. «Локо» — серьёзный соперник, хорошо идёт в этом году. Мы с «Химками» тоже неудачно сыграли на выезде. Спасибо Зелимхану Бакаеву — помог немножко», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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