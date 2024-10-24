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Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли нападающий Максим Глушенков в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится в ближайшее воскресенье (27 октября). Команды сыграют на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Глушенков, скорее всего, не сможет принять участия в матче с «Локомотивом», он работает индивидуально. Будем разговаривать с докторами. Он буквально вчера прошёл обследование, пока не уточнял, как там дела. Но всё идёт по плану, позитивные движения есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ. «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице.

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