Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли нападающий Максим Глушенков в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится в ближайшее воскресенье (27 октября). Команды сыграют на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Глушенков, скорее всего, не сможет принять участия в матче с «Локомотивом», он работает индивидуально. Будем разговаривать с докторами. Он буквально вчера прошёл обследование, пока не уточнял, как там дела. Но всё идёт по плану, позитивные движения есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ. «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице.