Полузащитник «Зенита» Мостовой: не отрицаю, что у меня был неудачный период

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признал, что пережил непростой игровой период в последнее время.

«У нас всегда большая конкуренция. Просто в спорте всё не всегда бывает хорошо, бывают подъёмы, бывают спады. Не отрицаю, что был неудачный период. Я нормально на это отреагировал. Но самое главное — выйти из него. Дай бог, чтобы это было только начало подъёма», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Мостовому 26 лет. В нынешнем сезоне Андрей провёл восемь матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил три гола. Действующий контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.