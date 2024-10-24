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Андрей Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив»

Андрей Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мог перейти в московский «Локомотив». «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча состоится в воскресенье, 27 октября. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это было давно, после моего первого сезона в «Зените». Опять-таки, было неудачное время, мало играл, хотелось больше, было такое предложение. Бывает, что хочешь уйти, но это, например, бывает невозможно. А там всё так быстро закончилось, что даже обсуждать нечего», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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